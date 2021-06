Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1, Saka: "Importante restare a Wembley, ci dà grande fiducia"

Bukayo Saka, Star of the Match in Repubblica Ceca-Inghilterra ha commentato la vittoria del girone: "Per noi è importante essere a Wembley, abbiamo molta fiducia a giocare qui e i tifosi sono come un uomo in più per noi. Per noi è una vera spinta".