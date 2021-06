Repubblica Ceca-Inghilterra, Southgate conferma il ritorno di Henderson e Maguire

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha confermato la presenza di Harry Maguire e di Jordan Henderson per domani contro la Repubblica Ceca. I due giocatori sono reduci da un infortunio e non hanno ancora esordito in questi Europei: "Entrambi si sono allenati molto bene ed entrambi saranno chiamati in causa" ha dichiarato il ct.