Sold out all'Allianz Arena per Belgio-Italia. Biglietti in rivendita fino a 1.200 euro

Sul sito Uefa i 14.500 biglietti sono stati venduti in poche ore

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 01 LUG - Sono stati acquistati tutti in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la sfida di domani sera Belgio-Italia allo stadio di Monaco di Baviera. Causa Covid la capienza della Allianz Arena, denominata per l'evento Football Arena Munich, è stata ridotta al 20%, e chi cercava di assicurarsi un posto attraverso il sito della Uefa già ieri si è imbattuto nell'annuncio di sold out, ma online si trovano ancora tagliandi a prezzi anche cinque volte più alti degli originali. Allo stadio si potrà accedere solo con mascherina FFP2, mostrando il Green Pass (ad almeno 14 giorni dalla seconda dose di vaccino), il certificato di guarigione dal Covid o un test negativo effettuato nelle 24 ore precedenti. La ricerca dei biglietti, per molti è passata anche attraverso il gruppo Facebook più frequentato dagli italiani di Monaco, dove la maggior parte degli utenti sembra però pronta a organizzarsi per una visione casalinga del match. In poche ore i prezzi, inizialmente fra i 75 e i 225 euro, sono schizzati sul mercato delle rivendite, diventando proibitivi per i più: alla vigilia della partita su Ebay si trovano anche a 630 euro e su altri siti specializzati, come Ticombo, a 1.200 euro. (ANSA).