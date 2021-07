Sorpresa Oyarzabal nella Spagna. Condò: "Diverso da Morata, non lo vedremo a centro area"

Condò: "Finora le squadre non ci hanno mai concesso spazio, la Spagna lo farà. Oyarzabal dal 1' al posto di Morata? Luis Enrique non vuole dare punti di riferimento a Chielllini e Bonucci". Così Paolo Condò, dagli studi Sky, prima di Italia-Spagna: "Oyarzabal è sulla bocca di tutti già da un paio d'anni, anche per quanto riguarda il mercato è stato accostato al Manchester City. Non è come Morata, penso che lo vedremo più lontano dal centro area".