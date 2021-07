Southgate: "Onorati del messaggio della Regina. Ora portiamo a casa la Coppa"

Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato alla vigilia della gara contro l'Italia, finale di Euro 2020 a Wembley. "E' stato bello ricevere una lettera dalla Regina e dal Primo Ministro, è una riconoscenza per noi. Gli abitanti dei paesi intorni a St George's Park si sono ritrovati per accoglierci, ci ha fatto capire cosa stia succedendo fuori dalla bolla. Ora però siamo in finale e siamo qui per vincere: siamo contenti di lasciare questo in eredità ma vogliamo tornare a casa con la Coppa in mano".

Sulla preparazione alla gara "Siamo pronti, siamo tatticamente preparati. Sono abituati a giocare queste gare e siamo pronti per la partita. Vogliamo fare qualcosa di importante, qualcosa di unico. Questo è il nostro momento, quel che è successo in passato non è importante. Abbiamo rispetto per il passato ma ora conta il presente".