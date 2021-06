Spagna, Eric Garcia: "Molto grato a Luis Enrique. Ha fiducia in noi giovani"

Il difensore della Spagna ha parlato all'edizione odierna del Mundo Deportivo: "Eravamo fiduciosi. Sapevamo che se avessimo fatto le cose nel modo in cui le avevamo fatte e avessimo avuto un po' di fortuna, le cose sarebbero andate sicuramente bene e così è stato. Con il supporto dei tifosi, la fiducia e il lavoro in ogni allenamento, le parole dell'allenatore, siamo stati premiati. Anche se sappiamo che non abbiamo fatto nulla perché ora contro la Croazia sarà una partita dura. Luis Enrique? Ha dimostrato in tutti gli allenamenti che si fida molto dei giovani, ovviamente quando entriamo in campo dobbiamo restituire la fiducia che ci dà. Come ti ho detto, sono molto grato a Luis Enrique".