Spagna, oltre a Sarabia anche Laporte salta la seduta di oggi: ma il difensore non preoccupa

Oltre a Pablo Sarabia, che salterà la partita contro l'Italia per una lesione all'adduttore, anche Aymeric Laporte ha saltato la seduta di scarico di oggi della Spagna. A riportarlo sono vari media spagnoli, che però tranquillizzano i tifosi della Seleccion, spiegando che l'assenza di Laporte sia legata ad un riposo precauzionale, dopo due partite consecutive da 120 minuti: il centrale del City non è in dubbio per la partita contro l'Italia di martedì.