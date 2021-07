Spagna, Sarabia in dubbio per la sfida con l’Italia. Oggi sarà sottoposto a esami

L’attaccante Pablo Sarabia, uscito anzitempo contro la Svizzera, potrebbe saltare la sfida contro l’Italia valida per la semifinale dell’Europeo. Il calciatore ha infatti rimediato un problema al tendine del ginocchio destro e oggi sarà sottoposto a esami più approfonditi per valutarne l’entità e i tempi di recupero. Solo dopo questi esami si capirà se il ct della Spagna Luis Enrique potrà contare o meno sull’attaccante per la sfida agli azzurri.