Stasera Italia-Inghilterra, Tardelli: "Azzurri squadra migliore, il collettivo è il vero fuoriclasse"

A poche ore dal calcio d'inizio del match fra Italia e Inghilterra, Marco Tardelli ha parlato ai microfoni di Rai Uno: "Credo che sia la squadra migliore che ci sia stata in questo torneo. Come gioco e come collettivo. Forse non ha il fuoriclasse come Baggio o Del Piero ma il collettivo il vero fuoriclasse".