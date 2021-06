Svezia, difesa di ferro. Nel 2021 ha tenuto inviolata la porta in sei gare su sette

Una squadra quadrata, attenta e senza fronzoli. Questa è la Svezia che è salita in tersra al Gruppo E di Euro 2020 dopo due gare. A testimoniare che la fase difensiva è la vera forza della squadra di Janne Andersson sono i numeri. Gli scandinavi in sette gare giocate in questo 2021 hanno infatti mantenuto inviolata la porta del romanista Robin Olsen in ben sei occasioni (contro Estonia e Finlandia in amichevole, Georgia e Kosovo nelle qualificazioni mondiali e Spagna e Slovacchia all’Europeo) subendo una sola rete contro l’Armenia in amichevole, gara vinta 3-1 dai gialloblù, ad opera di Bichakhchyan.