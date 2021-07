Tifosa inglese si dà malata a lavoro ma va allo stadio e viene inquadrata: il capo la licenzia

Sta facendo il giro del mondo la storia di Nina Farooqi, una tifosa inglese che mercoledì scorso si è data malata e per questo motivo non è andata a lavorare. Peccato però che poi sia stata "beccata" dalle telecamere di Wembley dopo l'autogol di Simon Kjaer, che ha permesso all'Inghilterra di pareggiare momentaneamente contro la Danimarca. Un'immagine festosa, ripresa da una televisione e postata sui social, che non è sfuggita al suo capo; e così, la bugia è costata cara alla tifosa dei Three Lions, perché dodici ore dopo è stata licenziata dalla sua azienda. Intervistata dal Daily Telegraph, la donna ha dichiarato: "Ovviamente c'è un po' di rammarico perché nessuno vuole essere licenziato. Vivo sentimenti contrastanti: siamo in finale, ma ho anche perso il lavoro".