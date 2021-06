Turchia, sempre sconfitta nel match d'esordio di una competizione maggiore: 7 ko su 7

Sconfitta pesante per la Turchia nel match d’apertura di Euro2020 contro l’Italia. La Turchia, infatti, ha perso tutte le gare di apertura di ogni torneo maggiore (Europeo e Mondiale). Sette sconfitte su sette match. Dopo lo 0-3 di questa sera la Turchia è l’unica nazionale fra quelle che hanno preso parte a più di tre tornei maggiori ad non aver mai evitato la sconfitta nel match d’esordio. A riportare la statistica è OPTA.

7 - Turkey have lost their opening match at every major tournament (EUROs + World Cup), losing seven out of seven. They are the only nation to play at more than three such tournaments and never avoid defeat in their opening match. Groundhog. #EURO2020 #TURITA

— OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2021