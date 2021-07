Ucraina-Inghilterra a Roma. Il Corriere dello Sport: "Kane per Wembley, Sheva per la gloria"

L'Inghilterra si giocherà parecchio contro l'Ucraina. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, con la nazionale dei Tre Leoni che cercherà la qualificazione contro la squadra guidata da Shevchenko. "Kane per Wembley, Sheva per la gloria", si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Gli inglesi vogliono la Final Four, ma il rischio sarà sottovalutare gli ucraini mai andati così avanti".