Ucraina, Zinchenko fa autocritica: "Nostra prestazione nel primo tempo inaccettabile"

Il centrocampista dell'Ucraina Oleksandr Zinchenko ha parlato al termine del match perso contro l'Austria: "Sono così deluso. Non so nemmeno cosa dire. La nostra prestazione nel primo tempo è stata inaccettabile. Il modo in cui ci siamo comportati in campo è stato inaccettabile. Ci siamo sentiti molto bene negli allenamenti prima della partita, ma non ha funzionato niente per noi stasera. Non credo che le qualità fisiche dell'Austria siano state la ragione principale della nostra sconfitta. Penso che sia più una questione di mentalità. Dovevamo vincere in campo. Dovevamo lottare e cercare di vincere tutti i duelli individuali. Ma ora, probabilmente, dobbiamo solo accettare il nostro livello".