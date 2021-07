Una nuvola piena di sogni: l'Allianz Arena è già vestita a festa per Belgio-Italia

vedi letture

Una nuvola nel verde della Baviera. L'Allianz Arena di Frottmaning è l'eterea e suggestiva arena dei sogni di Belgio e Italia. Un impianto straordinario, il gommone, cinquecento metri sul livello del mare, pannelli e led all'esterno che lo illuminano di mille colori a seconda dell'evento, del vincitore, del messaggio. Non ultimo l'arcobaleno del Pride, in tutta risposta ai sovranisti e a chi non accetta l'uguaglianza. Poi, soprattutto, il rosso del Bayern Monaco: inizialmente lo stadio era in comproprietà tra le due squadre più importanti di Monaco di Baviera, il Bayern Monaco e il Monaco 1860, che si sono divise a metà i costi della costruzione (pari a 340 milioni di euro). Nel 2006 il Monaco 1860 ha venduto le quote dello stadio in suo possesso al Bayern Monaco per 11 milioni di euro,continuando però a giocare nell'impianto fino al 2017, quando è tornato a giocare nel vecchio Grünwalder Stadion.

LA DECIDE DROGBA Il Bayern Monaco, qui, in casa, ha perso una finale Champions nel 201 col rigore decisivo di Drogba. Ben sei le gare del Mondiale casalingo del 2006, compresa la semifinale vinta dalla Francia per 1-0 col Portogallo, è alla quarta gara di Euro 2020 dopo le tre della Germania alla fase a gironi. Stasera 14.500 tifosi E ben 10.000 dovrebbero essere azzurri.