Vieira sull'Italia: "Hanno giocato solo partite facili, gli manca intensità: non saranno pericolosi"

vedi letture

L'ex centrocampista francese di Milan, Juventus ed Inter Patrick Vieira, ospite di una tv britannica, ha commentato il percorso Europeo degli Azzurri di Roberto Mancini, a suo modo di vedere non tra le favorite della manifestazione: "Penso che le prime due partite che hanno giocato siano state due partite facili. Certo, devi battere sempre chi hai di fronte, ma ho ancora dei dubbi che possano arrivare fino alla fine. Credo che manchino di intensità, potenza, ritmo, per essere ancora più pericolosi in avanti, quindi aspetterò ancora. Penso che sia ancora un po' presto per prendere in considerazione l'Italia, che possa arrivare fino in fondo".