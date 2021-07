Vince l'Italia, Mancini: "Ringrazio i miei giocatori per la gara che hanno fatto"

"E' stata una grandissima partita, e meritavamo anche di non soffrire così alla fine". Così a Sky il ct Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia sul Belgio: "Stiamo migliorando, ma la strada è ancora lunga. Ringrazio i giocatori per la gara che hanno giocato, sapevo che avrebbero fatto una prestazione del genere. Spinazzola? Speriamo non sia grave, ma la dinamica dell'incidente non è bellissima. Ora dobbiamo recuperare le energie, con la Spagna sarà un'altra grandissima partita".