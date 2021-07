Xavi sulla Spagna: "Le critiche sono la normalità. Poi se non convochi giocatori del Real..."

vedi letture

Nonostante l'approdo ai quarti di finale, aleggiano delle critiche attorno alla nazionale spagnola. Sull'argomento si è espresso l'ex centrocampista del Barcellona Xavi che, ai taccuini di Marca, ha dichiarato: "Mi sembra che sia la normalità perché l'ambiente della Spagna è molto critico. Ecco perché è più difficile vincere titoli con la Spagna, ma ci siamo comunque riusciti. In più se un allenatore non convoca giocatori del Real Madrid in un ambiente come quello della nazionale...Le critiche arriveranno e le devi sapere accettare. Spagna favorita? E' una candidata. Stanno giocando bene. Luis Enrique ha le idee molto chiare. Ci sono state molte sorprese in questo torneo e sembra che la strada sia stata un po' spianata. Stanno giocando bene e credo che possano arrivare fino in fondo".