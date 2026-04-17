Fantacalcio, 33ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 33ª giornata al fantacalcio redatta da tuttofantacalcio.it
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Roma-Atalanta)
A:
B:
C: Scamacca, Carnesecchi, Krstovic, De Ketelaere
D: De Roon, Ahanor, Kolasinac, Samardzic, Ederson, Raspadori, Scalvini, Bernasconi, Pasalic, Zappacosta, Zalewski
E: Sportiello, Musah, Djimsiti, Bellanova, Kossounou
BOLOGNA (Juventus-Bologna)
A:
B:
C: Orsolini, Bernardeschi, Castro, Rowe
D: Ferguson, Zortea, Sohm, Pobega, Cambiaghi, , Freuler, Ravaglia, Joao Mario, Miranda, Pessina
E: Ilic, Casale, Helland, De Silvestri, Lucumì, Moro, Heggem, Vitik
CAGLIARI (Inter-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra, Esposito Se.
D: Kilicsoy, Gaetano, Ze Pedro, Caprile
E: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Belotti, Dossena, Borrelli, Rodriguez Ju., Adopo, Sulemana I., Zappa, Deiola, Liteta, Obert, Folorunsho, Mina
COMO (Sassuolo-Como)
A: Paz
B: Diao, Baturina, Da Cunha,
C: Perrone, Butez, Ramon, Douvikas, Kempf
D: Van der Brempt, Kuhn, Valle, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Vojvoda, Caqueret
E: Tornqvist, Lahdo, Goldaniga, Morata
CREMONESE (Cremonese-Torino)
A:
B:
C: Vandeputte, Bonazzoli, Luperto, Baschirotto
D: Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella, Terracciano, Okereke, Djuric, Audero, Payero, Sanabria
E: Folino, Grassi, Silvestri, Bianchetti, , Ceccherini, Faye, Bondo
FIORENTINA (Lecce-Fiorentina)
A:
B:
C: Fagioli, Gosens, De Gea, Dodò, Gudmundsson, Solomon, Kean (in dubbio), Parisi (in dubbio)
D: Harrison, Fabbian, Ranieri, Pongracic, Fazzini, Comuzzo, Brescianini, ,Ndour, Piccoli, Mandragora
E: Kouadio, Rugani, Christensen
GENOA (Pisa-Genoa)
A:
B: Colombo
C: Baldanzi, Bijlow, Vitinha, Vasquez, Messias, Ostigard
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Marcandalli, Martin, Masini
E: Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Leali, Sabelli, Vogliacco
HELLAS VERONA (Hellas Verona-MIlan)
A:
B:
C:
D: Bowie, Orban
E: Niasse, Cham, Oyegoke, Nelsson, Akpa-Akpro, Mosquera, Gagliardini, Valentini, Sarr, Isaac, Al-Musrati, Montipò, Harroui, Edmundsson, Belghali, Frese
INTER (Inter-Cagliari)
A: Dimarco, Calhanoglu, Thuram
B: Dumfries
C: Dumfries, Barella, Akanji, Esposito P., Zielinski, Sommer, Carlos Augusto
D: Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Acerbi
E: De Vrij, Darmian, Diouf
JUVENTUS (Juventus-Bologna)
A: Yildiz, Bremer
B: Conceicao
C: Thuram K, Boga, Kalulu, Di Gregorio, Locatelli, McKennie
D: Miretti, Koopmeiners, Gatti, David, Cambiaso, Kelly, Holm
E: Zhegrova, Openda, Kostic
LAZIO (Napoli-Lazio)
A:
B:
C: Taylor
D: Tavares, Dia, Pedro, Cataldi, Romagnoli, Basic, Isaksen, Motta, Zaccagni
E: Przyborek, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Noslin, Cancellieri, Dele-Bashiru, Pellegrini Lu., Lazzari
LECCE (Lecce-Fiorentina)
A:
B:
C:
D: Tiago Gabriel, Banda, Gandelman, Falcone, Coulibaly
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala, Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Veiga, Perez, Cheddira, Ramadani, Stulic, Siebert, Gallo, Pierotti (in dubbio)
MILAN (Hellas Verona-Milan)
A: Maignan
B: Pavlovic
C: Modric, Tomori, Bartesaghi , Saelemaekers, Gabbia, Leao, Rabiot, Pulisic
D: Ricci, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku, Estupiñan, Gimenez
E: Odogu, Terracciano, Athekame, De Winter
NAPOLI (Napoli-Lazio)
A: McTominay
B: Hojlund
C: Politano, Allison Santos, Spinazzola, De Bruyne, Milinkovic-Savic
D: Olivera, Buongiorno, Gilmour, Juan Jesus, Meret, Beukema, Giovane, Anguissa, Elmas, Gutierrez, Lobotka, Beukema, Rrahmani (in dubbio)
E: Mazzocchi
PARMA (Udinese-Parma)
A:
B:
C: Strefezza, Pellegrino
D: Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Britschgi, Delprato, Valeri, Keita, Bernabè, Suzuki
E: Carboni F., Elphege, Ondrejka, Circati, Ndiaye, Estevez, Nicolussi Caviglia, Corvi
PISA (Roma-Atalanta)
A:
B:
C:
D: Moreo
E: Hojholt, Piccinini, Esteves, Semper, Calabresi, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Stojlkovic, Leris, Tourè, Bozhinov, Nicolas, Iling-Junior, Loyola, Canestrelli, Albiol, Lorran, Scuffet, Caracciolo, Durosinmi, Tramoni, Angori
ROMA (Roma-Atalanta)
A: Malen
B:
C: Svilar, N'Dicka, Soulè
D: Rensch, El Aynaoui, Ghilardi, El Shaarawy, Hermoso, Vaz, Celik, Cristante, Pisilli (in dubbio)
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Zaragoza, Venturino
SASSUOLO (Sassuolo-Como)
A:
B:
C: Konè I., Thorstvedt, Laurientè, PInamonti
D: Muric, Volpato, Lipani, Matic, Bakola, Muharemovic, Idzes, Garcia (in dubbio)
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Pedro Felipe, Nzola, Walukiewicz
TORINO (Cremonese-Torino)
A:
B: Simeone
C: Paleari, Casadei, Adams, Vlasic, Obrador
D: Maripan, Prati, Gineitis, , Coco, Lazaro, Ilkhan, Pedersen
E: Tameze, Anjorin, Nije, Ebosse, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou
UDINESE (Udinese-Parma)
A:
B: Zaniolo, Solet, Okoye
C: Atta, Ekklenkamp, Kabasele
D: Miller, Piotrowski, Kristensen
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Karlstrom, Kamara, Mlacic, Bayo, Nunziante, Buksa
