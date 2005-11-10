Ufficiale Avellino, ecco l'annuncio di Nesta: sarà il nuovo tecnico. Ha firmato un biennale

L'ex difensore azzurro torna in panchina dopo un anno di stop. quarta volta alla guida di una squadra di Serie B

Dopo un anno di stop, a seguito della retrocessione in Serie B con il Monza, il tecnico Alessandro Nesta torna su una panchina. Si tratta, come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, di quella dell'Avellino che ha dunque scelto di puntare sull'ex difensore di Lazio, Milan e Italia per un nuovo ciclo dopo l'addio di quel Davide Ballardini che, da subentrato, aveva portato la squadra ai play off. Questa la nota della società irpina.

"L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive.

Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A.

In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B.

L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028.

Lo staff tecnico di mister Nesta, a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal viceallenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano.

La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi".