Fantacalcio, 34ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 34ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Cagliari-Atalanta)
A: Krstovic
B: Carnesecchi, Ederson
C: Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Scalvini, Pasalic, Zappacosta,
D: De Roon, Ahanor, Kolasinac, Samardzic, Zalewski, Musah, Djimsiti, Bellanova, Kossounou
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Roma)
A:
B:
C: Orsolini, Castro, Rowe
D: Zortea, Sohm, Pobega, Cambiaghi, Freuler, Ravaglia, Joao Mario, Miranda, Pessina, Lucumì
E: Ilic, Helland, De Silvestri, Moro, Heggem, Vitik, Ferguson
CAGLIARI (Cagliari-Atalanta)
A:
B:
C: Palestra, Esposito Se.
D: Gaetano, Ze Pedro, Caprile
E: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Belotti, Dossena, Borrelli, Rodriguez Ju., Adopo, Sulemana I., Zappa, Deiola, Liteta, Obert, Folorunsho, Mina, Kilicsoy
COMO (Genoa-Como)
A: Paz
B: Baturina,
C: Perrone, Butez, Diao, Da Cunha
D: Van der Brempt, Valle, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Caqueret, Ramon, Kempf, Douvikas
E: Tornqvist, Lahdo, Goldaniga, Morata, Kuhn
CREMONESE (Napoli-Cremonese)
A:
B:
C:
D: Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella, Terracciano, Okereke, Djuric, Audero, Payero, Sanabria, Vandeputte, Bonazzoli, Luperto, Baschirotto
E: Folino, Grassi, Silvestri, Bianchetti, , Ceccherini, Faye, Bondo, Collocolo
FIORENTINA (Fiorentina-Sassuolo)
A:
B:
C: Fagioli
D: Harrison, Fabbian, Ranieri, Fazzini, Comuzzo, Brescianini, Ndour, Piccoli, Mandragora, De Gea, Dodò, Gudmundsson, Solomon, Parisi (in dubbio)
E: Kouadio, Rugani, Christensen, Balbo
GENOA (Genoa-Como)
A:
B:
C: Baldanzi, Colombo
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Marcandalli, Martin, Masini, Bijlow, Vitinha, Vasquez, Messias, Ostigard, Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup
E: Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Leali, Sabelli, Vogliacco
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Lecce)
A:
B:
C:
D: Belghali
E: Niasse, Cham, Nelsson, Akpa-Akpro, Gagliardini, Valentini, Sarr, Isaac, Al-Musrati, Montipò, Harroui, Edmundsson, Frese, Orban, Bowie, Bernede, Bradaric, Slotsager, Bella-Kotchap, Lovric, Lirola, Vermesan
INTER (Torino- Inter)
A: Dimarco, Calhanoglu, Thuram, Lautaro (in dubbio)
B: Dumfries
C: Barella, Akanji, Esposito P., Zielinski, Sommer, Carlos Augusto, Martinez J
D: Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Bastoni (in dubbio)
E: De Vrij, Darmian, Acerbi
JUVENTUS (Milan- Juventus)
A: Yildiz, Bremer
B: Boga, McKennie, Kalulu
C: Thuram K, Di Gregorio, Locatelli, Conceicao, David
D: Miretti, Koopmeiners, Gatti, Cambiaso, Kelly, Holm
E: Zhegrova, Openda, Kostic
LAZIO (Lazio-Udinese)
A:
B: Taylor
C: Basic, Zaccagni, Motta, Romagnoli, Tavares
D: Dia, Pedro, Cataldi, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Dele-Bashiru, Pellegrini Lu., Lazzari, Provstgaard
E: Przyborek, Ratkov, Belahyane, Hysaj
LECCE (Hellas Verona- Lecce)
A:
B:
C: Banda, Gandelman, Falcone, Coulibaly
D: Cheddira, Ramadani, Stulic, Siebert, Gallo, Pierotti
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala, Jean, Marchwinski, Ngom, Veiga, Perez
MILAN (Milan-Juventus)
A:
B: Pavlovic
C: Modric, Gabbia, Leao, Rabiot, Pulisic, Maignan
D: Ricci, Tomori, Bartesaghi , Saelemaekers, Loftus-Cheek
E: Odogu, Terracciano, Athekame, De Winter, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku, Estupiñan, Gimenez
NAPOLI (Napoli-Cremonese)
A: McTominay, Hojlund
B: Politano, Allison Santos, Spinazzola, De Bruyne, Milinkovic-Savic
C: Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Gutierrez
D: Gilmour, Juan Jesus, Meret, Beukema, Giovane, Anguissa, Elmas, Lobotka
E: Mazzocchi
PARMA (Parma-Pisa)
A:
B: Strefezza, Pellegrino (in dubbio)
C: Delprato, Valeri, Bernabè, Suzuki, Elphege
D: Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Britschgi, Keita, Ndiaye, Circati, Nicolussi Caviglia, Troilo
E: Carboni F., Ondrejka, Estevez, Corvi
PISA (Parma-Pisa)
A:
B:
C:
D: Moreo
E: Hojholt, Piccinini, Esteves, Semper, Calabresi, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Stojlkovic, Leris, Tourè, Bozhinov, Nicolas, Loyola, Canestrelli, Albiol, Scuffet, Caracciolo, Durosinmi, Tramoni, Angori
ROMA (Bologna-Roma)
A: Malen
B:
C: Svilar, N'Dicka, Soulè, Wesley
D: Rensch, El Aynaoui, Ghilardi, El Shaarawy, Hermoso, Vaz, Celik, Cristante, Pisilli, Dybala
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Zaragoza, Venturino
SASSUOLO (Sassuolo-Fiorentina)
A:
B:
C: Konè I., Thorstvedt, Laurientè, PInamonti, Muharemovic
D: Muric, Volpato, Lipani, Matic, , Idzes, Garcia
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Pedro Felipe, Nzola, Walukiewicz
TORINO (Torino-Inter)
A:
B:
C: Simeone
D: Paleari, Casadei, Adams, Vlasic, Obrador, Zapata (in dubbio)
E: Tameze, Nije, Ebosse, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou , Maripan, Prati, Gineitis, , Coco, Lazaro, Ilkhan, Pedersen
UDINESE (Lazio-Udinese)
A:
B: Zaniolo, Solet
C: Atta, Ekklenkamp
D: Miller, Piotrowski, Kristensen, Okoye, Kabasele
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Karlstrom, Kamara, Mlacic, Bayo, Nunziante, Buksa
