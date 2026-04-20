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Fantacalcio, top & flop 33ª giornata

Fantacalcio, top & flop 33ª giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

In attesa del match di stasera tra Lecce e Fiorentina che chiuderà la 33ª giornala, ecco i top e i flop di questo turno al fantacalcio.

TOP

Nzola: uno dei pochissimi exploit stagionali dell'attaccante angolano che potrebbe dare una svolta importante alla lotta Champions. Prima l'assist a Volpato e poi il gol, tutto nel giro di pochissimi minuti, per battere il Como. La stagione comunque è ampiamente negativa tra Pisa e Sassuolo, per u n attaccante ormai be lontano dagli anni migliori.

Barella: dopo alcune settimane di appannamento è tornato il vero Barella, cioè uno dei centrocampisti più forti del campionato, capace anche di portare bonus. Partita magistrale contro la sua ex squadra, gol del 2-0 e palma di migliore in campo. Fantavoto 10.5.

David: anche lui torna al gol dopo un lungo digiuno giocando una delle sue migliori partite in bianconero. Oltre alla rete segnata dopo 90 secondi è sempre al centro dell'azione e crea altre opportunità. Che possa essere un nuovo inizio? Certamente questa sua prima stagione è comunque negativa, viste la alte aspettative. Fantavoto 10.

FLOP

Zaccagni: nel pomeriggio trionfale della Lazio l'unica nota stonata è portata dal suo capitano che si fa parare il rigore a conferma di una stagione pessima, da tutti i punti di vista. Delusione forse più grande dei centrocampisti e una appetibilità da riacquistare la prossima stagione. Fantavoto 2.

Buongiorno: sempre parlando della sfida del Maradona, prestazione negativa di tutta la squadra di Conte, ma il difensore quest'anno non è nuovo a questo tipo di prove in cui è irriconoscibile. La stagione ormai è finita, anche a lui starà il compito di riscattarsi l'anno prossimo. Fantavoto 4.5.

Morata: in questo caso possibilità di riscatto se ne vedono poche, 0 gol, 0 assist e nessun segnale positivo per un attaccante sulla via del tramonto. Sembra difficile immaginare una sua conferma, a prescindere da Fabregas, se l'avete in rosa non schieratelo più. Fantavoto 4.5.

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