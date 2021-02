Ballardini non perde, ennesimo risultato utile per il Genoa. Ma le ambizioni non cambiano

Una media da due punti a partita (quella che ha il Genoa da quando c'è Davide Ballardini in panchina) non è sicuramente da squadra che lotta per la salvezza, per cui anche uno 0-0 in questo periodo può essere una buona notizia. Il Grifone esce con un punto dall'Olimpico Grande Torino dopo una partita senza sussulti. E' l'ennesimo risultato utile per la formazione rossoblù, che in Piemonte si gode un'ottima difesa (Goldaniga su tutti). A fine partita Ballardini applaude la sua squadra e tiene i piedi per terra: la massima ambizione è fare bene la prossima, poi si tireranno le somme.