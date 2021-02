Le pagelle del Genoa - Zappacosta inesauribile, delude Pandev. Goldaniga attento su Belotti

TORINO-GENOA 0-0

Perin 6 - Spettatore non pagante, il portiere non deve praticamente mai sporcarsi i guanti limitandosi a dirigere la retroguardia e a compiere un paio di uscite senza patemi d'animo

Masiello 6,5 - Esperienza al servizio della squadra. Sempre al posto giusto nel momento giusto, è l'uomo in grado di risolvere ogni situazione rimediando anche gli errori dei compagni di reparto. Un valore aggiunto per Ballardini e per tutto il Genoa.

Radovanovic 5,5 - La sua disattenzione su Belotti, nel primo tempo, poteva essere fatale ma per fortuna lo salva Goldaniga. Per il resto si limita a svolgere il compitino, ma quell'errore sembra fargli perdere sicurezza.

Criscito 6 - Due interventi e un'ammonizione un po' troppo severa: la sua partita è tutta qui prima che un infortunio lo tolga dalla contesa in netto anticipo. (Dal 17' Goldaniga 6,5 - il suo primo intervento, respingendo la conclusione di Belotti, è già decisivo. Una partita, la sua, di sostanza e giocata con grande attenzione.)

Zappacosta 6,5 - Una costante spina nel fianco della retroguardia granata: spinge senza sosta arrivando spesso sul fondo e mettendo in costante ansia la difesa avversaria. Solo la sfortuna gli nega un gol che avrebbe meritato.

Strootman 6 - Il compito che gli affida Ballardini è chiaro, lottare su ogni pallone contrastando qualunque avversario passi dalle sue parti; lui lo esegue senza sbavature non lesinando qualche intervento al limite pur di portarlo a termine

Rovella 6 - La tecnica non gli manca, l'esperienza sì e in alcuni casi si vede. Nonostante questo Ballardini gli da fiducia affidandogli le chiavi del centrocampo e lui lo ripaga con una prova senza sbavature e qualche lampo di classe

Zajc 5,5 - Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre il colpo di genio, ma stavolta non arriva. Al Genoa mancano i suoi inserimenti in area di rigore e la manovra offensiva, per forza di cose, risente della sua giornata no.

Czyborra 6 - Lì sulla sinistra genoana ha un doppio compito, ossia offendere e contenere un cliente scomodo come Singo. Svolge in maniera egregia entrambe le mansioni rendendosi anche il più pericoloso dei suoi nel primo tempo con la conclusione di sinistro che Sirigu è costretto a respingere di piede.

Pandev 5,5 - Troppo fuori dal gioco e poco servito dai compagni, il macedone non entra mai in partita finendo per vagare per il campo senza mai rendersi pericoloso in area avversaria. (Dal 46' Shomurodov 6 - il suo ingresso ha il potere di vivacizzare l'attacco genoano)

Destro 6 - Mancano i rifornimenti dalle sue parti con le occasioni da rete che si contano su una mano. In una di queste cerca il gol con un colpo di testa, senza fortuna, ma non fa mai mancare l'appoggio ai suoi. (Dal 77' Pjaca s.v.)

Allenatore: Davide Ballardini 6 - Il suo Genoa sa perfettamente quello che deve fare e come farlo. Principi di gioco chiari e precisi che, contro il Torino, non portano i 3 punti ma consentono di allungare la striscia positiva