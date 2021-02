Chiellini si ferma, ma meno del temuto. Sospiro di sollievo in casa Juve: niente lesioni

vedi letture

Giorgio Chiellini si ferma, ma meno del previsto. Il capitano della Juventus, uscito nel primo tempo della brutta gara giocata contro il Porto, dovrà saltare le prossime tre di campionato. Non sfide impossibili: Crotone, Verona e Spezia. Gli esami a cui si è sottoposto nella giornata appena conclusa, infatti, hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Quello che preoccupava non poco Pirlo, già a corto di difensori: Chiello punta la Lazio, ma soprattutto, come tutta la Juve, il ritorno in Champions contro i Dragoes.