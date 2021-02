Cosa è successo con Scamacca il 1° febbraio? Le due versioni di Marroccu e Carnevali

Da una parte la versione del direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, che ha dato il merito di aver trattenuto Gianluca Scamacca a Enrico Preziosi, definendolo un vero colpo di mercato del presidente, dall'altra quella dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha rivelato che il giocatore è rimasto a Genova solo perché il Grifone non è riuscito a prendere M'Baye Niang nelle ultime ore della finestra di mercato. L'intrigo Scamacca, relativo all'ultimo giorno di calciomercato, si è arricchito ancora, come testimoniano le parole dei due dirigenti: "Visto che con il cambio di allenatore stava giocando poco ho deciso di chiamare Preziosi - ha affermato Carnevali - per dirgli che se il giocatore non serviva al Genoa lo avremmo ripreso noi, ma la società ligure ha deciso di tenerlo perché non è riuscita ad acquistare Niang, che era il loro vero obiettivo".

A distanza è arrivato invece il pensiero di Marroccu: "La nostra idea fin da subito, con l'arrivo di Strootman e di Onguene, era quella di preservare un gruppo che stava funzionando. Da subito abbiamo stabilito che trattenerlo sarebbe stato un colpo. Il chiodo fisso del presidente e nostro era quello di trattenere Scamacca e nel finale di mercato Preziosi ha fatto rispettare il blasone del Genoa non cedendo alle lusinghe arrivate al ragazzo.

Allo stesso modo mi è piaciuto Scamacca, non ha mai spinto per alcuna soluzione affidandosi a noi. Il Genoa ha creduto in Scamacca quando ancora la Serie A non l'aveva vista da nessuna parte".