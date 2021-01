Dzeko tira fuori la Roma dal fango dell'Olimpico. Fonseca esulta: ha vinto e ritrovato certezze

Il diluvio torrenziale che ormai da anni caratterizza le sfide tra Roma e Sampdoria ha trovato una sua replica anche in questo 2021 appena cominciato, all'insegna dei tre punti, per la squadra di Fonseca. Alla sua prima uscita, la squadra giallorossa deve ringraziare bomber Dzeko e la sua zampata sul cross dell'ottimo Karsdorp - grande rivelazione di questa stagione - se è riuscita a piegare la solita, compatta Sampdoria made-in-Ranieri e ad uscire dal fango, solo figurato visto che per fortuna il campo ha tenuto bene. Sesta vittoria su otto partite casalinghe per i giallorossi, che su questo dato al momento non hanno eguali in Serie A, e possono godersi anche per questo le zone alte della classifica. A fine partita, perciò, Fonseca può sorridere: oltre ai tre punti, infatti, incamera la soddisfazione per l'ottimo rientro di Smalling e per le risposte ricevute dai vari Villar e Pellegrini. Certezze che la Roma sta via via ritrovando.