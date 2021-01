Bomber Dzeko guida la Roma nella tempesta: piegata 1-0 una Sampdoria coriacea

La Roma batte 1-0 la Sampdoria in una partita difficile, condizionata dall'acquazzone sulla Capitale. Decide Dzeko al 72'.

Le scelte dei due allenatori – All'Olimpico diluvia, ma per Fonseca piove sul bagnato: alla già ampia lista di infortunati, infatti, si aggiunge anche Santon, neanche in panchina. Il tecnico giallorosso deve rinunciare pure a Spinazzola e Pedro: al loro posto ci sono Bruno Peres e Pellegrini, avanzato sulla trequarti assieme a Mkhitaryan con Villar in mezzo. Si rivede pure Smalling al centro della difesa. In casa Samp, invece, la grande notizia riguarda Candreva: dopo il periodo di gelo con Ranieri, l'ex Lazio e Inter torna tra i titolari nel 4-4-2 che davanti presenta il tandem Verre-Quagliarella. Il primo, tra le altre cose, è un ex vivaio Roma.

Comincia meglio la Roma – Nessun gol nella prima frazione di gioco, che scorre abbastanza noiosamente tra le difficoltà dettate dal dover fare i conti con un rettangolo verde reso pesantissimo dalla pioggia battente. A voler riassumere, la prima parte del primo tempo è di marca Roma, con Mkhitaryan sempre tra i più pericolosi: l'armeno svaria su ogni lato della trequarti, provando ad ispirare i compagni. Cerca di raccogliere l'invito Pellegrini, che però sbatte sui guantoni di Audero da fuori area prima, e non è preciso nella girata aerea poi. Da lì però la pericolosità offensiva dei giallorossi cala.

Viene fuori anche la Sampdoria – La seconda parte del primo tempo, invece, sorride di più alla Samp. Del figliol prodigo Candreva infatti l'unico tiro blucerchiato nella prima frazione: bella la conclusione a scendere dalla lunga distanza, ma Pau Lopez è reattivo e gli dice di no. Da lì più nulla, se non il solito e continuo cadere della pioggia. All'intervallo è 0-0.

Assalto Roma, il legno dice no – Fonseca non cambia niente dopo la lunga pausa (da sit-com la scena di Quagliarella che all'arbitro risponde: “Non ci ha chiamato nessuno”), ma ad essere cambiato sembra essere l'atteggiamento della sua squadra. La Roma, tempo di calibrarsi, giusto qualche minuto, gioca la ripresa all'arma bianca e va all'assalto del fortino sampdoriano. Il primo a provarci è Dzeko, il più pericoloso, almeno fino al minuto 72, è invece Smalling. Tra il centrale inglese e la via del gol, però, si frappone la traversa.

Il colpo del bomber – Chi non stava certo brillando era Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, però, ha saputo trovare il modo di farsi perdonare, siglando il gol-vittoria al 72'. Bello sviluppo della manovra sulla corsia, con cross al bacio di Karsdorp che viene trasformato in oro dal piede di Dzeko, vincitore anche nel duello corpo-a-corpo con Colley. La firma decisiva su una prova fin lì grigia, come il cielo del pomeriggio sopra Roma. Ma non come l'umore del popolo giallorosso, rinfrancato da una vittoria conquistata in mezzo a mille difficoltà.