Le pagelle della Roma - Mkhitaryan come una biscia, che zampata Dzeko. Conferma Karsdorp

Risultato: Roma - Sampdoria 1-0

72' Dzeko

Lopez 6 - Quaranta minuti a raccogliere acqua piovana, poi c'è lavoro anche per lui: bravo a non farsi sorprendere dalla traiettoria disegnata da Candreva. Nella ripresa è Thorsby a destarlo.

Mancini 6 - Arriva anche lui a concludere verso la porta di Audero: c'è tanta potenza ma zero precisione e angolazione. Attento quando è chiamato al suo vero compito, difendere.

Smalling 6,5 - Nonostante un cartellino giallo che gli viene sventolato in faccia dopo otto minuti, mantiene la calma e giganteggia senza problemi contro Quagliarella. Merito suo se è stato del tutto inoffensivo.

Ibanez 6 - Qualche giocata da brivido in impostazione: fa tutto parte del pacchetto di questo giocatore forte e sbarazzino, a volte pure troppo. Nel complesso però ampiamente sufficiente.

Karsdorp 6,5 - Una delle grandi rivelazioni di questa Roma, l'olandese conferma l'ottimo finale di 2020 con un inizio di anno nuovo all'insegna di tante accelerazioni in corsia e dell'assist vincente per Dzeko.

Villar 6,5 - Sarà anche un piccoletto, ma il piglio è da duro vero, da mediano vecchio stampo. In più ci mette pure una discreta qualità, nei limiti del campo. Fuori perché ammonito.

(dal 68' Cristante 6 - A Fonseca serve la sua forza fisica in un finale in cui il campo bagnato è diventato quasi di cemento. Da par suo ci mette freddezza e attenzione).

Veretout 6 - Forse il peggiore in campo per la sua squadra, rimane sempre troppo defilato e non aggiunge né la potenza di cui è dotato, né la pulizia necessaria per una sfida del genere. Ma aiuta comunque con grandi corse.

Peres 6 - Confusionario come sempre, gli va dato atto però che prendere il posto di Spinazzola sul lato del piede debole non è proprio un gioco da ragazzi. Qualche buon cross arriva anche a metterlo.

Pellegrini 6,5 - Si rivela essere il più pericoloso dei suoi sin dall'avvio. Poco letale, e non è una novità, così come la sua precisione come assist-man: solo il legno ferma l'assist per Smalling.

(dall'82' Perez s.v.)

Mkhitaryan 6,5 - Sguscia tra le pozze dell'Olimpico come una biscia, dà sempre l'impressione di poter mordere. Alla fine non lo fa, almeno sul tabellino, ma che contributo: da applausi la rincorsa difensiva con scivolata al novantesimo.

Dzeko 7 - Su un campo così pesante fatica persino a muoversi. Meglio non usare i piedi, si dice: ci prova di testa ma non va. Poi mette una zampata da grande centravanti ed è 1-0.

(dall'88' Mayoral s.v.)

Allenatore: Fonseca 6,5 - Tempo da lupi, di certo non le condizioni ideali per vedere il calcio che chiede, fatto di rapidità e tanti scambi sul corto. Il primo tempo è totalmente soporifero, e la scusa del campo regge fino ad un certo punto se si guarda ad approccio e qualità produttiva offerta dai suoi nella ripresa, giocata comunque sotto l'incessante cadere dell'acqua. A fare la differenza sembrano essere state motivazioni e assetto votato ad un maggiore sfogo sulle fasce, oltre al piedone di Dzeko, proprio quel Dzeko che secondo molti non sta(va) segnando abbastanza. Porta a casa i tre punti in un pomeriggio tutt'altro che sereno.