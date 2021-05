I giorni che decideranno il futuro dell'Inter: Oaktree accelera, Zhang vede Conte

Col fiato in sospeso, tra il futuro di Antonio Conte e quello della società, l’Inter aspetta il giorno X. Quello in cui arriveranno le attese novità sul club: Oaktree Capital ha messo la freccia ed è vicinissimo alla chiusura, acquisirà per 275 milioni di euro una quota minoritaria delle azioni nerazzurre, quel 31 per cento attualmente nelle mani di Lion Rock. Più di un semplice prestito, ma intanto è ossigeno per le casse della società di Steven Zhang. Che nelle prossime ore sarà protagonista su un altro tavolo, insieme a Conte, Marotta, Ausilio, l’Inter del presente e l’augurio è che sia anche quella del futuro. Il grande interrogativo è cosa vorrà fare il tecnico salentino: Zhang gli spiegherà progetti e rassicurazioni, dall’allenatore capace di riportare l’Inter a vincere, dipende da quale sarà la risposta.