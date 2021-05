Bloomberg sull'Inter: "Oaktree acquisirà le quote di LionRock da 275 milioni"

Da Bloomberg arrivano aggiornamenti relativi al futuro societario dell’Inter. Oaktree Capital Group acquisterà infatti una quota di minoranza del club nerazzurro per 275 milioni (336 milioni di dollari) che aiuteranno la squadra a superare questo momento di difficoltà finanziarie. Bloomberg riporta alcune fonti, rimaste anonime, che hanno fornito aggiornamenti sulla vicenda: il fondo statunitense dovrebbe acquistare il 30% del pacchetto azionario dell’Inter di proprietà della società di private equity LionRock Capital Ltd. con sede a Hong Kong e in questo modo fornirà alla società il prestito necessario per ottemperare alle scadenze. Il passaggio cruciale prima della conclusione di questo affare è legato, stando a Bloomberg, alle dimissioni dal Cda nerazzurro di Tom Pitts, membro in quota Lion Rock, che potrebbero arrivare già nella giornata odierna.