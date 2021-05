I giorni della verità per l'Inter: è atteso per domani il summit tra Conte, proprietà e dirigenza

Mentre attende la fumata bianca con il fondo Oaktree per dar fiato e contanti alle casse, l'Inter cerca di preparare anche il futuro. Mentre è in scena a Milano un pranzo per festeggiare lo Scudetto, secondo le ultime in arrivo sarebbe previsto per domani l'incontro tra Antonio Conte, la dirigenza e Steven Zhang. Sul tavolo il Presidente cinese metterà le sue strategie, economiche e sportive, per la prossima stagione. E da lì arriverà la valutazione e dunque la decisione sul futuro dei protagonisti.