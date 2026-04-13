Il Bologna torna a vincere e pensa a Birmingham, il Lecce trema per i suoi errori. Firma Orsolini

Il Bologna sorride, il Lecce trema. Tra le due gare con l’Aston Villa, dopo il 3-1 incassato dagli inglesi al Dall’Ara all’andata, la formazione rossoblù si riscatta e batte 2-0 i salentini. Decidono Freuler e Orsolini, migliore in campo per distacco: è il miglior antipasto possibile per il ritorno di Birmingham, ma è anche un piccolo spiraglio sulla corsa all’ottavo posto dell’Atalanta. Per i giallorossi, invece, è una sconfitta che li tiene in piena zona retrocessione, impegnati in una corsa a chi farà meno punti da qui alla fine con la Cremonese.

Vincenzo Italiano sorride e pensa all’Europa. Il tecnico del Bologna si proietta subito alla gara, in programma giovedì: “C’è da fare una missione quasi impossibile in Inghilterra. Dopo questa vittoria magari ci può essere fiducia: cercheremo di fare tutto il possibile. Lo scorso anno in Champions, quest'anno in Europa League abbiamo ben figurato in casa dell'Aston Villa e vedremo cosa succederà in vista di giovedì". Da sottolineare il feeling tra i suoi fantasisti: “Per me Orsolini non ha mai patito Bernardeschi. Ci sono abbracci e unione, invece ha sofferto il fatto di sbagliare qualcosa dopo anni in cui trovava la porta con frequenza. Il gruppo è importante, Berna si è presentato con umiltà e sono contento che Orso sia tornato al gol”.

Eusebio Di Francesco arrabbiato per gli errori. L’allenatore del Lecce, invece, se la prende con le leggerezze dei suoi: “Se vado a leggere la gara abbiamo preso il 2-0 nel momento in cui la squadra stava creando dei pericoli: il risultato dà l'idea di una prestazione peggiore di quello che è stata. Tuttavia vedere come abbiamo preso il primo gol mi fa venire voglia di spaccare questo bancone (quello della conferenza stampa, ndr). A volte le partite girano attraverso questi episodi". Il pensiero va al futuro: “Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto. Questa squadra ha pregi e difetti ben noti: facciamo fatica a fare gol, ma nello stesso tempo siamo corti e compatti e facciamo una buona fase difensiva. Dobbiamo ripulirci dei nostri errori. Oggi sono il primo ad essere dispiaciuto perché mi aspettavo un'attenzione diversa in certi momenti della gara. Dobbiamo mantenere l'unità di intenti, fare mea culpa e ripartire".