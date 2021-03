Il calvario senza fine di Ghoulam: altra rottura del crociato e intervento chirurgico immediato

Faouzi Ghoulam e un conto aperto con la sfortuna. Già dopo l’uscita dal campo contro il Bologna, le sensazioni sulle condizioni del terzino del Napoli non erano particolarmente positive. Ma l’esito degli esami, arrivato ieri mattina, va ben oltre le più pessimistiche previsioni: “Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro”. Un colpo durissimo, per l’algerino che già nel recente passato aveva dovuto convivere con infortuni di tale gravità.

Era il 2 novembre del 2017, il Napoli aveva Sarri in panchina e Ghoulam si era reso protagonista di una prima parte di stagione straordinaria. Poi il crack, con la prima rottura del legamento crociato. Da lì l’operazione e un recupero considerato, dagli addetti ai lavori, quasi miracoloso visto il pochissimo tempo trascorso per tornare in campo. Ma la sfortuna non aveva ancora finito di tormentare l’esterno mancino: 8 febbraio 2018, frattura della rotula e nuovo lunghissimo stop. Qualche mese dopo, a luglio, il giocatore, il suo entourage e la società optarono per l’operazione e, inevitabile, la lunga convalescenza. Lo scorso anno, questa volta non per colpa delle ginocchia, ecco un altro lungo stop a causa di un problema muscolare più grave del previsto, fino alla sciagurata gara col Bologna di domenica sera. Nelle scorse ore Ghoulam si è fatto visitare a Villa Stuart, da lì all’operazione per la ricostruzione sono passate poche ore. Ora la nuova, lunga e difficoltosa strada per il recupero col mirino puntato verso la prossima stagione, per questa evidentemente non ci sono possibilità. Con la speranza che la fortuna, in questi mesi di convalescenza, almeno per un po’ passi dalla parte del classe ’91.