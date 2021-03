Ghoulam, da rimpianto di Sarri a sfortunato cronico. In tre anni e mezzo 47 partite

"L'infortunio di Ghoulam ha fatto la differenza". Questa era la considerazione che Maurizio Sarri aveva opposto a chi gli chiedeva, l'1 novembre del 2017, come mai la sua squadra avesse perso contro il Manchester City. Perché l'algerino dava inerzia alla manovra, riuscendo a dare imprevedibilità che gli altri non potevano garantire. Ghoulam in quel momento - almeno secondo il tecnico - era uno dei migliori giocatori nel suo ruolo nell'intera Europa. Peccato che da quel momento in poi non sia più davvero riuscito a tornare ai suoi livelli.

DAL CROCIATO AL CROCIATO - La sfortuna ha colpito duramente Ghoulam. Perché dopo la rottura del legamento il 2 di novembre, il difensore aveva bruciato tutte le tappe per il recupero, salvo però essere colpito, nuovamente, da un altro grosso infortunio come la frattura della rotula, avvenuto l'8 febbraio del 2018. Qualche mese dopo, a luglio, un'altra operazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori altri 113 giorni. Infine l'infortunio muscolare della scorsa stagione, altri 107 giorni di stop.

QUARANTASETTE PARTITE - Così da tre anni a questa parte Ghoulam non ha potuto giocare gran parte dei match. Adesso, a trent'anni, bisognerà capire se riuscirà a tornare a giocare dopo i tanti infortuni subiti e un altro stop che, probabilmente, lo toglierà per altri sei mesi dai campi da gioco

2 novembre 2017 - Rottura del crociato

8 febbraio 2018 - Frattura della rotula

4 luglio 2018 - Operazione al ginocchio

29 ottobre 2019 - Infortunio muscolare

5 febbraio 2021 - Coronavirus