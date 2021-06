Il giorno di Italiano alla Fiorentina. Nelle prossime ore la firma: biennale con opzione

vedi letture

Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Decisivo l'incontro di oggi a Firenze dove oltre all'ormai ex tecnico dello Spezia, hanno partecipato Daniele Pradè e Joe Barone, con Burdisso che si è unito solo in un secondo momento. L'allenatore ha fatto poi ritorno a La Spezia per sistemare le ultime cose con il suo ex club, dal quale partiranno anche tutti i membri del suo staff tecnico. La firma sul contratto che lo legherà per i prossimi due anni, con opzione sul terzo, alla Fiorentina arriverà nella giornata di oggi e successivamente arriverà l'ufficialità. Nell'accordo è stato inserito anche un bonus in caso di qualificazione alle coppe europee.