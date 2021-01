Il Parma esonera Liverani e riparte da D'Aversa. E Krause è pronto a tornare sul mercato

I dodici punti in sedici giornate hanno costretto il Parma ad agire: Krause ci ha pensato fino all'ultimo, ma poi ha scelto di esonerare Fabio Liverani. Al suo posto, torna in panchina Roberto D’Aversa, l’allenatore artefice della clamorosa cavalcata dalla Serie C alla Serie A. Già sotto contratto, il tecnico nato a Stoccarda, riguadagna la sella di una squadra che nel frattempo è decisamente cambiata. Perché nel frattempo la proprietà è passata in mano alla famiglia Krause e, anche se il campo dice altro, gli investimenti ci sono stati.

Ma il Parma è cambiato - In estate, infatti, i ducali sono stati la terza squadra della Serie A per spese effettuate: 81 milioni di euro, soltanto Juventus (110) e Inter (100) hanno speso di più. Se si considera il rapporto tra entrate ed uscite, inoltre, nessuno nel massimo campionato ha un saldo pari a quello crociato: -76 milioni, il segno di quanto la società abbia speso per modificare la rosa. Non completamente rivoluzionata, perché di questi soldi molti sono stati spesi per riscatti di giocatori che D’Aversa ha già allenato, ma i volti nuovi rispetto a quando il tecnico ex Lanciano si era congedato son ben otto.

Il mercato - La valorizzazione dei vari Valenti, Osorio, Sohm, Mihaila, etc sarà sicuramente una delle prime missioni del tecnico, chiamato a rendere sua una squadra costruita per un altro tecnico. Ma il patron americano sembra pronto ad investimenti importanti anche a gennaio: nel mirino entreranno però giocatori diversi da quelli presi in estate, capaci di innalzare il livello tecnico e di esperienza della squadra, forse non pronta per il progetto Ajax che la nuova proprietà ha inaugurato.