Il Parma mastica amaro, ma i segnali sono positivi. Conti e Benatia a un passo

Due punti buttati via. Inutile girarci troppo intorno, la compagine di D'Aversa ha sprecato un'occasione d'oro dopo il pari del Torino e la sconfitta dell'Udinese. Nonostante tutto c'è qualche motivo per sorridere: prestazione di carattere contro il Sassuolo e tante note positive nonostante il periodo negativo. Non si può parlare di squadra in ripresa, ma le cinque sconfitte consecutive che hanno inguaiato i ducali iniziano ad avere i contorni sbiaditi. Boccone amaro digerito, il tecnico ha diversi punti fermi da cui ripartire: Grassi può essere l'uomo in più a centrocampo mentre in difesa Dierckx ha dato segnali incoraggianti nonostante la giovane età. Non solo, il mercato invernale porta Conti e Benatia: due armi in più per poter recuperare il terreno perduto.