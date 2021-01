tmw Parma vicinissimo a Benatia: firmerà per sei mesi con opzione in caso di salvezza

Trattativa in dirittura d'arrivo tra il Parma e il difensore Mehdi Benatia, che in Italia ha già vestito le maglie di Roma e Juventus. Come raccolto dalla redazione di TMW, il marocchino firmerà un contratto di sei mesi con opzione per altri dodici in caso di salvezza. Attualmente Benatia gioca tra le fila dell'Al Duhail.