Il Parma spreca tutto nel finale, Sassuolo di 'rigore': Djuricic segna nel recupero, finisce 1-1

vedi letture

Sassuolo - Parma 1-1: 37' Kucka (P), 94' Djuricic (S)

Serviva una vittoria a entrambe, ma alla fine è arrivato soltanto un pareggio. Finisce 1-1 tra Sassuolo e Parma, con un gol per tempo: prima Kuckca con un bel colpo di testa, poi Djuricic su calcio di rigore in pieno recupero fissano il punteggio al Mapei Stadium. La squadra di De Zerbi si piazza all'ottavo posto con 30 punti, mentre i ducali rimangono a quota 13 dopo aver assaporato i tre punti: l'ingenuità di Busi costa parecchio agli uomini di D'Aversa, ma vista la situazione il pari può fare comodo a Gervinho e compagni. Con la Sampdoria servirà la vittoria per poter invertire la rotta.

FORMAZIONI - De Zerbi non snatura il solito assetto, col solito 4-2-3-1: Caputo unica punta con Defrel e Traoré sulle corsie esterne. Lopez si piazza sulla trequarti, con Ayhan e Magnanelli in cabina di regia. D’Aversa schiera il 4-3-3 con Kucka e Gervinho a supporto di Cornelius. In mediana spazio a Grassi, Brugman e Kurtic.

TANTE OCCASIONI - La gara inizia si sviluppa subito su ritmi elevati. Al 10’ il Sassuolo colpisce la traversa con Kyriakopoulos, al 12’ Caputo prova il diagonale ma Sepe blocca senza problemi. Al 17’ si vede anche il Parma: Kucka mette in mezzo un gran pallone, Pezzella viene anticipato all’ultimo momento da Toljan. Al 22’ i padroni di casa si inventano la solita trama in velocità, Caputo trova il diagonale vincente: tutto fermo, il numero 9 è in posizione irregolare.

LA SBLOCCA KUCKA - Dopo la rete annullata dal VAR i neroverdi diminuiscono i giri del motore e il Parma ne approfitta. I ducali prima reclamano un fallo di mano in area di rigore, ma il gioco è fermo per una posizione dubbia di Gervinho. Dopo tre minuti la squadra di D’Aversa passa in vantaggio: traversone in area di rigore per Kucka che si inserisce coi tempi giusti e supera Consigli con un gran colpo di testa. Il primo tempo va in archivio con gli ospiti in vantaggio.

TIMIDA REAZIONE - La ripresa prosegue sullo stesso copione del primo tempo: Sassuolo a gestire il possesso, Parma in attesa. La prima conclusione pericolosa della squadra di De Zerbi arriva al 58’ con la girata verso lo specchio di Defrel: conclusione pericolosa, ma Sepe ci mette la mano e devia in corner. Il tecnico emiliano prova anche a mescolare le carte togliendo Caputo, al suo posto entra Haraslin.

DJURICIC DI RIGORE - I padroni di casa provano a imbastire le solite manovre offensive, ma gli uomini di D’Aversa non concedono nulla. Nel finale Grassi e Gervinho provano a chiudere la sfida, ma il punteggio rimane in bilico. In pieno recupero Busi commette un fallo ingenuo su Ferrari, per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore, sul dischetto si presenta Djuricic che non sbaglia. Finisce 1-1, col Parma che mastica amaro.

Segui la diretta testuale di Sassuolo-Parma su TuttoMercatoWeb.com!