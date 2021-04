L'Atalanta vince lo spareggio Champions contro la Juve: un tabù sfatato dopo 20 anni

L'Atalanta batte la Juventus 1-0 e lo fa dopo 20 anni dall'ultimo successo contro i bianconeri in campionato. Tre punti che valgono il sorpasso in classifica e che permettono i nerazzurri di raggiungere il terzo posto mantenendo il ritmo anche del Milan, vincente in casa contro il Genoa. Un gol di Malinovskyi all'87' basta per superare gli uomini di Pirlo, orfano di Cristiano Ronaldo out per un problema muscolare. Tra i migliori in campo sicuramente i centrali di difesa Palomino e Djimsiti, capaci di annullare un evanescente Morata. Lo stesso Gasperini a fine partita ha esultato dichiarando: "Questa vittoria significa che anche la Juventus può perdere". Il collega avversario Pirlo però non pare insoddisfatto nonostante il ko: "Ai miei non posso rimproverare nulla, sono contento della prestazione".