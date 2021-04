live Juventus, Pirlo: "L'assenza di CR7? Con i se e con i ma non si va da nessuna parte"

17.10 - Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

17.29 - È iniziata la conferenza del tecnico bianconero: "Abbiamo fatto un'ottima gara contro una grande squadra come l'Atalanta, brucia soprattutto per quello. Abbiamo interpretato bene la gara, andare via con un risultato negativo ha inciso molto sul nostro umore, ma ora dobbiamo riprenderci perché ora abbiamo una gara importante".

È mancata un po' di cattiveria sotto porta?

"Abbiamo fatto bene, non abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate nel primo tempo. Ma lo sapevamo che sarebbe stata una gara intensa. Non ho niente da rimproverare ai miei giocatori".

Cosa sarebbe cambiato con Ronaldo?

"Con i se e i ma non si va da nessuna parte. Cristiano non era disponibile, ma chi è andato in campo ha fatto quello che doveva fare. Sono soddisfatto della prestazione. Poi lui ha fatto 25 gol, ti può sempre dare qualcosa in più".

L'Atalanta l'ha vinta coi cambi, i vostri non hanno avuto la stessa efficacia.

"Chiesa e McKennie sono dovuti uscire per infortunio, ho messo dentro chi avevo a disposizione. Loro avevano qualche scelta in più. La gara si è risolta per un episodio".

Sente la pressione?

"Sono abituato sin da quando ero giocatore. Lascio parlare".

Questa partita cosa vi insegna qualcosa in vista della Coppa Italia?

"Si gioca sempre contro una squadra di altissimo livello, ora ci prepareremo per il 19 maggio con lo stesso spirito".

Chiesa come sta?

"Sia lui che McKennie sono usciti per un problema, adesso li valuteremo".

Cuadrado è stato devastante.

"Ha fatto una grande partita, ha messo in difficoltà sempre la loro difesa. Peccato per il risultato finale".

17.34 - È terminata la conferenza di Andrea Pirlo.