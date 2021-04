live Atalanta, Gasperini: "Gara fondamentale, significa che la Juve può anche perdere"

17.10 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro la Juventus.

17.13 - È iniziata la conferenza del tecnico nerazzurro: "Questa vittoria ci dà grande orgoglio e soddisfazione. In 14 mesi abbiamo fatto prestazioni bellissime, peccato non averle potute fare con il pubblico. Questi tre punti sono fondamentali, siamo in un gruppo dove non rallenta nessuno. La Juventus è sembrata comunque una squadra molto forte, ai fini della Champions non è determinante in nulla, ci vorranno altre vittorie. È un campionato meraviglioso".

L'ha risolta coi cambi.

"Malinovskyi, Ilicic, Pasalic...hanno fatto tutti bene. Non finirò mai di elogiarli, hanno capacità e adattabilità. Abbiamo trovato una squadra forte fisicamente e con tecnica. Globalmente abbiamo fatto qualcosa in più, è stata una partita combattuta e bella. Non finirò mai di ringraziare i miei ragazzi, meritano elogi da parte di tutti viste le prestazioni".

Che finale di Coppa Italia sarà?

"Spesso con la Juventus siamo andati vicini a vincere, anche quest'estate a Torino. Per noi è una vittoria importantissima, un segnale: questo vuol dire che la Juventus può anche perdere. Rimane una grandissima squadra, però la vittoria di oggi ci dà grande morale".

Buffon all'Atalanta? Sono solo voci?

"Doveva venire prima (ride, ndr)".

17.19 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.