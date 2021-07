L'Italia sogna il trionfo a Wembley. Caos biglietti? Dall'Italia appena 125 per la Spagna

Senza Spinazzola, e non sarà un’assenza semplice da gestire, l’Italia lavora e si prepara a conquistare Wembley. O almeno, non mettiamo il campo avanti ai buoi, a provarci. "L'Italia può vincere l'Europeo? La risposta è la stessa della vigilia, quando dissi che il sogno era arrivare a Wembley con un progetto entusiasmante - dice il presidente federale Gravina, a margine della presentazione di Rocchi come nuovo designatore arbitrale - mi sembra che l'obiettivo sia stato centrato, adesso può succedere di tutto”. Il numero uno della FIGC, poi, solleva un altro problema non da poco conto. I pochissimi biglietti che l’Italia, chissà se per qualche scintilla politica fulminata da Roma sulle Final Four in un Paese colpito dal contagio da variante Delta, saranno pochissimi: “Abbiamo avuto una disponibilità di 125 biglietti per la semifinale e di 1000 biglietti per la finale. Capite che abbiamo forti limitazioni. Capisco che c'è la pandemia e che ci sono le norme restrittive del governo inglese, cercheremo di migliorarle per quello che è possibile, staremo attenti senza correre rischi. Ma vivere con questi condizionamenti penalizza la parte bella di questo sport". Non si è fatta attendere la risposta in termini di disponibilità: 6,400 biglietti riservati ai tifosi azzurri che vivono nel Regno Unito e in Irlanda. Basterà una maglia azzurra? Bella domanda, ma oltremanica di italiani ce ne sono un'infinità. E sapremo farci sentire.

