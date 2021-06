La Finlandia vince 1-0, ma il campo non conta. La Danimarca riscrive la definizione di 'gruppo'

vedi letture

A volte il calcio può aspettare un attimo. Un solo istante che spesso può fare la differenza. Danimarca-Finlandia va in archivio e a suo modo entrerà nella storia dell'Europeo. Non solo per il primo successo storico di Pukki e compagni in una competizione internazionale, ma anche per quanto accaduto a pochi minuti dal termine del primo tempo: al 40' di gioco Christian Eriksen ha perso i sensi a causa di un malore . Momenti di paura in campo, ma alla fine il centrocampista offensivo dell'Inter ha ripreso coscienza. Come già sottolineato, al Parken Stadium hanno vinto i finlandesi, ma ci sono immagini che probabilmente rimarranno nella memoria collettiva.

La Danimarca, inoltre, ha deciso di riscrivere la definizione di gruppo. Maehle lucido nell'aiutare Eriksen, Kjaer intento a "bloccare" telecamere e fotocamere pronte ad immortalare il momento. Tutti davanti ai sanitari a far scudo, per proteggerlo in un momento drammatico. Poi l'uscita dal campo, ancora una volta tutti insieme. Gli applausi (pubblico e finlandesi) nei confronti dei giocatori, hanno chiuso una giornata complicata. Il calcio, ancora una volta, ha dimostrato la propria forza.