La Fiorentina sfiora il colpo gobbo, si gode Vlahovic e rompe il silenzio stampa

Quattro punti in due gare contro la Juventus. È questo il bilancio della Fiorentina nella Serie A 2020/2021, ma in casa viola ci può persino essere un pizzico di rammarico. Perché i viola pareggiano 1-1 una gara avviata dal rigore su Dusan Vlahovic, migliore in campo e a segno con un beffardo cucchiaio. Primo tempo da incorniciare, poi i cambi di Pirlo fanno la differenza e Beppe Iachini non si nasconde: “È un peccato perché volevamo provare a vincere”. La Viola ci va vicino ma non ci riesce, sfoggia una ottima prestazione collettiva e tiene a casa un punto comunque utile in ottica salvezza, anche se da quel punto di vista ci sarà ancora da soffrire. Si chiude così anche il silenzio stampa, rotto per primo dal patron Rocco Commisso, che scherza per i risultati contro la Vecchia Signora ed elogia i suoi. “Vuol dire che non sempre contano i soldi, ma anche il cuore che ci metti”.