Fiorentina-Juve 1-1 nel segno dei 9. Vlahovic e Morata firmano un pari che non serve a nessuno

1-1 tra Fiorentina e Juventus. Morata risponde a Vlahovic.

Un gol a testa, un tempo a testa, un punto a testa che non serve davvero a nessuno. Fiorentina-Juventus finisce 1-1, decidono i gol dei due numeri 9: Dusan Vlahovic col cucchiaio a metà primo tempo, Alvaro Morata con un tiro a giro alla Dybala a inizio ripresa. È il risultato giusto di una gara spaccata esattamente a metà: nei primi 45 minuti la Vecchia Signora è pressoché inguardabile. Ne approfitta la squadra di Beppe Iachini, trascinata dal solito centravanti serbo (17 gol in questo campionato), questa volta su rigore assegnato per un goffo braccio volante di Rabiot. Al ritorno dagli spogliatoi, Andrea Pirlo rivoluziona i bianconeri e le scelte fatte gli danno subito ragione: Morata s’inventa un gol che non è proprio nel suo repertorio abituale ma segna la gara e il risultato dell’Artemio Franchi. Così, i gigliati non si tirano fuori dalla lotta salvezza e rimandano ancora la doppia vittoria con i rivali nello stesso campionato (è successo solo tre volte nella storia). Madama non vendica il pesantissimo 3-0 del campionato e per l’ennesima volta in questa stagione none entusiasma. Ora deve tifare Bologna e Torino, altrimenti a fine giornata sarà quinta in classifica, con la cara vecchia Champions League decisamente in bilico.

LE SCELTE INIZIALI: OUT DANILO, DYBALA CON RONALDO. SORPRESA IGOR - Iachini punta Venuti e Igor sulle fasce laterali per fermare l’offensiva bianconera. In difesa torna Milenkovic, preferito a Martinez Quarta. Pirlo risponde con un 3-5-2 abbastanza classico: De Ligt con Bonucci e Chiellini lì dietro, Ramsey a centrocampo. Assente forzato Chiesa, in attacco ci sono Ronaldo e Dybala.

JUVE TROPPO BRUTTA PER ESSERE VERA. VLAHOVIC LA PUNISCE COL CUCCHIAIO - I bianconeri partono col freno a mano tirato e si dimenticheranno di toglierlo per quasi tutto il primo tempo. Szczesny è subito chiamato in causa per un’uscita bassa su Vlahovic e poi dal gran tiro da fuori di Milenkovic. Dragowski si vede per un anticipo sullo spento Ronaldo in occasione di un lancio di De Ligt alla Bonucci. Ancora Szczesny protagonista poco dopo, stavolta per un’uscita goffa e una palla che si stampa sul palo alla sua sinistra. Attorno alla mezz’ora, l’episodio che indirizza i primi 45 minuti: cross di Caceres dalla sinistra, Rabiot anticipa Vlahovic ma lo fa col braccio. Dal dischetto va proprio il giovane centravanti serbo, che opta per il cucchiaio: 1-0 viola, gol numero 17 in questo campionato per il classe 2000. A neanche 22 anni, mica da tutti. La reazione bianconera è decisamente a scoppio ritardato: solo prima di rientrare negli spogliatoi Dybala e Bentancur costruiscono la palla del pari, che Ramsey spreca da due passi.

PIRLO CAMBIA TUTTO, MORATA GLI REGALA SUBITO L’1-1 Ben tre cambi alla ripresa del gioco. Forzato l’unico di Iachini: fuori Venuti, dolorante, dentro Martinez Quarta. Scelti i due di Pirlo: il tecnico bresciano toglie Bonucci e Dybala per inserire Kulusevski e Morata. Lo spagnolo è subito protagonista: pronti via scappa a Martinez Quarta su un bel lancio del solito Cuadrado. Dribbling a rientrare sul sinistro: non è proprio il suo piede preferito, ma lo spagnolo fa partire un bellissimo tiro a giro che sorprende sul secondo palo Dragowski. Gol bellissimo, 1-1 immediato e la gara è di nuovo tutta in discussione.

A CHI SERVE IL PARI? - A nessuno, ma è la Juve a cercare di evitarlo con maggior determinazione, galvanizzata soprattutto da Morata. Lo spagnolo sfiora il bis, Chiellini spaventa Dragowski (non perfetto anche con piedi). Si vede anche Ronaldo, nel complesso neutralizzato dalla linea arretrata gigliata. La Fiorentina nella ripresa fa molta più fatica ad attaccare e infatti non si vede quasi mai dalle parti di Szczesny: l’occasione migliore è di Castrovilli, che appena prima di uscire pecca d’egoismo.

Il tabellino

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

(29’ Vlahovic; 47’ Morata)

Ammoniti: 40’ Igor, 61’ Caceres, 88’ Biraghi nella Fiorentina. 52’ De Ligt nella Juventus.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (46’ Martinez Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli (85’ Eysseric), Igor (72’ Biraghi); Vlahovic, Ribery (72’ Kouamé). Allenatore: Giuseppe Iachini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci (46’ Kulusevski), Chiellini; Cuadrado, Ramsey (69’ McKennie), Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala (46’ Morata), Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.