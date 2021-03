La Juve prepara Fagioli, la Lazio chiede chiarezza: Pirlo vs Inzaghi, le parole della vigilia

vedi letture

Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile. Juventus-Lazio, big match della ventiseiesima giornata di Serie A, in programma alle 20,45, sarà una sfida per la classifica marcatori. Ma non soltanto: se qualche mese fa, bianconeri e biancocelesti lottavano per lo scudetto, oggi entrambe corrono per la Champions. Pure se la Juve non ha mollato il sogno tricolore.

QUI JUVENTUS - Cosa bolle nella pentola di Andrea Pirlo? Perdonate il cattivo gioco di parole, ma l’esordio dal 1’ in Serie A per Nicolò Fagioli, talento del vivaio bianconero al quale il tecnico potrebbe dare una grande occasione: “È una possibilità”, ha ammesso il bresciano in conferenza stampa. Del resto, la notizia della positività di Bentancur è pioggia sul bagnato della Continassa, con un pizzico di preoccupazione legata all’eventuale focolaio. Pirlo rimanda al mittente i dubbi di Sacchi (“mi sembra che l’inserimento dei giovani non sia un problema”) e non chiude nessuna porta alla sua Juve: “Finché ci sarà speranza noi dovremo dare il massimo per cercare di arrivare a vincere il campionato”.

QUI LAZIO - Reduce dalla gara non giocata contro il Torino, la squadra biancoceleste chiede chiarezza sull’accaduto e sul futuro. Lo fa con le parole di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa spalanca le porte all’atteso rinnovo di contratto: “C’è sintonia”. I capitolini, più che lo scudetto, puntano dichiaratamente al quarto posto, in concorrenza con l’Atalanta. E si aggrappano, appunto, al proprio numero 17: Immobile vuole ripartire dal rigore sbagliato. Più di un’assenza anche per le Aquile: “Dietro abbiamo delle difficoltà oggettive per le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari”.

Qui tutte le parole di Pirlo.

Qui tutte le parole di Inzaghi.