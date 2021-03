live Lazio, Inzaghi: "Con la Juve sarà decisiva. Torino? Voglio chiarezza"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Dopo due sconfitte consecutive e il caso della partita fantasma col Torino, davanti la Lazio c'è lo scoglio Juventus. Alla vigilia del match dell'Allianz Stadium (domani ore 20.45), il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi prenderà parola in conferenza stampa alle 16.30. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 16.30 - Inizia la conferenza di Inzaghi:

Sono state due settimane delicate e particolari: come arriva la Lazio alla Juventus?

"Penso che arrivi nel momento giusto la partita di domani. Abbiamo defezioni noi come ce le ha la Juventus. La gara di Torino sarà decisiva per la classifica, avrà una grande importanza. Viene dopo il ko inaspettato di Bologna, sappiamo di dover fare la partita perfetta".

Sta pensando a qualche novità tattica?

"Abbiamo provato delle alternative. Dietro abbiamo delle difficoltà oggettive per le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari. Ho ancora 24 ore per decidere, abbiamo anche un leggero allenamento domani".

Come sta la squadra? Non ha reagito a Bologna...

"Sapevamo che ci sarebbero state 5-6 squadre in corsa. Noi e l'Atalanta cerchiamo di rimanere aggrappate al carro. Abbiamo fatto un'ottima rincorsa, poi abbiamo perso terreno dopo Bologna. Penso che la pausa di martedì ci ha permesso di analizzare dove siamo mancati sia col Bayern che con il Bologna, dove non abbiamo reagito a due episodi negativi".

Immobile era giù di morale dopo sabato...

"Era molto dispiaciuto, si sentiva molto in colpa per aver sbagliato il rigore, ma succede a tutti. L'ho visto lavorare nel migliore dei modi come tutti gli altri".

La Juventus sarà distratta dalla Champions?

"La conosciamo, ci abbiamo fatto tante finali anche. Non credo che ci penseranno, saranno concentrati sul campo".

Vuole aggredire fin da subito la Juventus?

"Non è semplice preparare il calcio a tavolino. Ci saranno momento in cui dovremo stare alti e altri in cui dovremo difenderci bassi. Saranno decisivi come sempre gli episodi".

Cosa non vuole vedere a Torino?

"Sappiamo che non possiamo sbagliare e che sarà molto difficile. Negli anni abbiamo dimostrato di essercela sempre giocata nel modo giusto. Non voglio vedere che un episodio possa condizionarci: dobbiamo rimanere sempre in partita".

La Lazio ha il peggior attacco tra le prime 7 della classifica: è preoccupato?

"Prima di Bologna venivamo da una lunga serie di partite in cui siamo andati in gol. Domani sappiamo cosa è la Juventus, gioca un ottimo calcio ed è molto ben allenata".

Come ha vissuto la squadra la non partita col Torino?

"Si sono già espresse le società che sono coinvolte. Spero che venga fatta chiarezza al più presto".

Il rinnovo?

"Non c'è alcun problema con Lotito, c'è sintonia".

Ore 16.40 - Finisce la conferenza.