Mandzukic ancora non incide nel Milan, già si parla del suo futuro: il punto sul rinnovo

Ancora non è riuscito a trovare la sua prima gioia in rossonero in queste prime cinque apparizioni, ma nelle scorse ore già si è cominciato a parlare del futuro di Mario Mandzukic nel Milan, e della possibilità che prolunghi o meno il suo contratto coi rossoneri. Con tanto di mini-giallo in giornata, visto quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport stamani ci sarebbe di mezzo un rinnovo automatico in caso di Champions, che però - secondo fonti vicine al club da noi interpellate - risulta essere più declinata in un'opzione a favore del club, nella sua totalità. Sia quel che sia, la sua conferma nella rosa, lo sa per primo, deve passare soprattutto dal verdetto del campo: per il momento si allena ancora a parte, e nei prossimi giorni dovrebbe poter tornare a piena disposizione per Pioli.